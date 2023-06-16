Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Общество

"Мой район. Навигатор": москвичи смогут открыть купальный сезон в ближайшие выходные

"Мой район. Навигатор": москвичи смогут открыть купальный сезон в ближайшие выходные

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В эти выходные москвичи смогут открыть купальный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал горожанам, что вода прогреется до 20 градусов.

Температура воздуха же в субботу поднимется до 28 градусов, а в Подмосковье – до 30. Такие значения соответствуют июльским.

В воскресенье между тем температура опустится на 2–3 градуса. Ожидается также небольшой дождь. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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