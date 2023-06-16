Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается благоустройство Ленинского проспекта

"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается благоустройство Ленинского проспекта

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В Москве продолжается третий этап благоустройства Ленинского проспекта. В этом году там обновят участок от Университетского до Ломоносовского проспекта.

Специалистам предстоит сделать магистраль более комфортной для горожан, при этом сохранив ее назначение – эта транспортная артерия предназначена для быстрого выезда из города.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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