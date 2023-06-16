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"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается благоустройство Ленинского проспекта
В Москве продолжается третий этап благоустройства Ленинского проспекта. В этом году там обновят участок от Университетского до Ломоносовского проспекта.
Специалистам предстоит сделать магистраль более комфортной для горожан, при этом сохранив ее назначение – эта транспортная артерия предназначена для быстрого выезда из города.
Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор