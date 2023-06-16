Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в Москве вдвое увеличится количество электробусов

"Мой район. Навигатор": в Москве вдвое увеличится количество электробусов

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Количество электробусов в Москве в следующем году увеличится в два раза. Уже сейчас по улицам города курсируют около тысячи таких машин.

Электробусы могут проехать около 80 километров на одном заряде. В них предусмотрена удобная система освещения и отопления, они также приспособлены для маломобильных пассажиров.

Удобство электробусов москвичи давно оценили: только в прошлом году на них проехали 117 миллионов человек. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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