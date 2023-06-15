"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается реабилитация территории лесопарка Кусково

В лесопарке Кусково кипит работа. Специалисты продолжают реабилитацию природной территории. В порядок приведут искусственные водоемы, созданные еще в XVIII веке. Это Малый, Радужный, Руинный, Сухой, Собачий и Локасиннский пруды.

Сейчас реконструкция идет около Большого Дворцового пруда. Там восстанавливают канал, который впадает в водоем. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".