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"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается реабилитация территории лесопарка Кусково

"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается реабилитация территории лесопарка Кусково

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В лесопарке Кусково кипит работа. Специалисты продолжают реабилитацию природной территории. В порядок приведут искусственные водоемы, созданные еще в XVIII веке. Это Малый, Радужный, Руинный, Сухой, Собачий и Локасиннский пруды.

Сейчас реконструкция идет около Большого Дворцового пруда. Там восстанавливают канал, который впадает в водоем. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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