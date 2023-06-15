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"Мой район. Навигатор": в Москве реконструировали общественный центр имени Моссовета

"Мой район. Навигатор": в Москве реконструировали общественный центр имени Моссовета

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На востоке Москвы завершили комплексную реконструкцию Окружного общественного центра имени Моссовета. Площадь отремонтированного здания составляет восемь с половиной тысяч квадратных метров.

По итогам работ там оборудовали конференц-холл, зрительный зал, кафе, зоны коворкинга и киберспорта, спортзал, площадку для занятий танцами и художественной гимнастикой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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