"Мой район. Навигатор": в Москве реконструировали общественный центр имени Моссовета

На востоке Москвы завершили комплексную реконструкцию Окружного общественного центра имени Моссовета. Площадь отремонтированного здания составляет восемь с половиной тысяч квадратных метров.

По итогам работ там оборудовали конференц-холл, зрительный зал, кафе, зоны коворкинга и киберспорта, спортзал, площадку для занятий танцами и художественной гимнастикой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

