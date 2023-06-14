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"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют дом на Кожевнической улице

"Мой район. Навигатор": в Москве отреставрируют дом на Кожевнической улице

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В столице в этом году вернут первозданный облик одному из домов на Кожевнической улице. Здание возвели в 1908 году в неоклассическом стиле. Оно находится на территории бывшего Ногайского двора, где в XVI веке селили прибывающих в Москву послов со свитой, в XVIII веке территория сменила профиль и превратилась в "Кожевническую слободу".

Дом, расположенный на этом историческом месте, уже привели в порядок. Специалисты фонда капитального ремонта обновили его фасад и крышу. Сейчас им предстоит отремонтировать систему центрального отопления и стояки водоотведения.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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