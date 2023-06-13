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"Мой район. Навигатор": мастера завершают реставрацию потолка в павильоне № 15 на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": мастера завершают реставрацию потолка в павильоне № 15 на ВДНХ

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На ВДНХ, в 15-м павильоне "Радиоэлектроника и связь", завершается реставрация живописных полотен на потолке. В этом здании можно изучать архитектурные стили.

Потолочная живопись была скрыта более 60 лет – полотна закрасили в 1959 году. Павильон тогда перепрофилировали – он назывался "Поволжье", а внутри была экспозиция, посвященная этой территории. Когда экспозицию меняли, строители повредили холст одного из полотен.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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