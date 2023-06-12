Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:55

Город

"Мой район. Навигатор": новый переход построят на станции "Электрозаводская" БКЛ

"Мой район. Навигатор": новый переход построят на станции "Электрозаводская" БКЛ

"Мой район. Навигатор": в столице открыли обновленный павильон Московского транспорта

Москвичам рассказали о строящихся мостах в столице

Столичные парковки будут бесплатными 12 июня

Более 26 тысяч пар сыграли свадьбы в столице с начала 2023 года

Более сотни мероприятий подготовили в Москве к Дню России

В столице решили обязать водителей выучить адреса достопримечательностей

Лефортовский тоннель закрыли для проезда любого транспорта до 13 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Программа семейного отдыха стартовала в Парке Победы

Строительные работы в метро идут круглосуточно. Так, между станциями "Электрозаводская" БКЛ и одноименной станцией на Арбатско-Покровской линии скоро будет подземный коридор. Он проходит под железной дорогой Казанского направления.

В переходе мастера сохранят исторические элементы оформления, вернут два отреставрированных мраморных рельефа, которые сняли более 60 лет назад. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городстроительствометровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика