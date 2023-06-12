"Мой район. Навигатор": новый переход построят на станции "Электрозаводская" БКЛ

Строительные работы в метро идут круглосуточно. Так, между станциями "Электрозаводская" БКЛ и одноименной станцией на Арбатско-Покровской линии скоро будет подземный коридор. Он проходит под железной дорогой Казанского направления.

В переходе мастера сохранят исторические элементы оформления, вернут два отреставрированных мраморных рельефа, которые сняли более 60 лет назад. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".