"Мой район. Навигатор": в столице открыли обновленный павильон Московского транспорта

Обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала. Посетители смогут принять участие в профильных мастер-классах, а еще увидеть транспортные объекты с высоты птичьего полета в виртуальном виде.

Историки и экскурсоводы расскажут о том, как развивался столичный транспорт, вспомнят легенды, связанные с ним, и обсудят будущие проекты. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".