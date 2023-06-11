"Мой район. Навигатор": в Музее транспорта Москвы отреставрировали пролетку

Экспонат пополнил коллекцию Музея транспорта Москвы. Специалисты отреставрировали настоящий извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон.

Такие дрожки перевозили пассажиров в России с середины 18 века до 1940-х годов. Мастера восстановили все мягкие элементы пролетки – кожаный диван, сиденье извозчика. Отремонтировали и колеса экипажа. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".