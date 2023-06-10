"Мой район. Навигатор": вестибюли "Чеховской" и "Цветного бульвара" открыли после ремонта

Вестибюли станций метро "Чеховская" и "Цветной бульвар" открыли для пассажиров после ремонта. Почти три недели на этих станциях действовали ограничения: чтобы попасть на нужную платформу, горожанам приходилось пользоваться "Тверской" или "Пушкинской" и "Трубной".

Закрытие станций и вестибюлей на Серпуховско-Тимирязевской линии связано с проведением масштабного ремонта на этой линии. Метрополитен уже анонсировал новые ограничения на выходные с 17 по 18 и с 24 по 25 июня. В эти дни закроют движения между станциями "Чеховская" и "Серпуховская".

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