"Мой район. Навигатор": уличные кинотеатры открылись в столичных парках

В восьми столичных парках открылись уличные кинотеатры. Посмотреть кинокартины можно в Таганском, Измайловском и Бабушкинском парках, на площадках "Москино. Сокольники" и в Парке Горького, саду имени Баумана, в парке "Ангарские пруды" и парке Олимпийской деревни.

Посетители смогут увидеть не только классические ленты, но и новинки проката. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".