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"Мой район. Навигатор": уличные кинотеатры открылись в столичных парках

"Мой район. Навигатор": уличные кинотеатры открылись в столичных парках

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В восьми столичных парках открылись уличные кинотеатры. Посмотреть кинокартины можно в Таганском, Измайловском и Бабушкинском парках, на площадках "Москино. Сокольники" и в Парке Горького, саду имени Баумана, в парке "Ангарские пруды" и парке Олимпийской деревни.

Посетители смогут увидеть не только классические ленты, но и новинки проката. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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