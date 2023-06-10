"Мой район. Навигатор": аттракцион "Лента Мебиуса" открылся на ВДНХ

Новый ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" открылся на ВДНХ. Это уникальная конструкция в виде знака бесконечности, который когда-то открыл ученый Август Фердинанд Мебиус.

Смысл в том, что "Лента" – непрерывная поверхность. Если смотреть на нее снаружи и изнутри, будет казаться, что дорога перекручивается.

Гости ВДНХ смогут пройтись по этому маршруту. Длина тропы – 340 метров, высота – 9,5 метра. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".