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"Мой район. Навигатор": аттракцион "Лента Мебиуса" открылся на ВДНХ
Новый ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" открылся на ВДНХ. Это уникальная конструкция в виде знака бесконечности, который когда-то открыл ученый Август Фердинанд Мебиус.
Смысл в том, что "Лента" – непрерывная поверхность. Если смотреть на нее снаружи и изнутри, будет казаться, что дорога перекручивается.
Гости ВДНХ смогут пройтись по этому маршруту. Длина тропы – 340 метров, высота – 9,5 метра. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор