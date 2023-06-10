Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:30

Город

"Мой район. Навигатор": вестибюли "Чеховской" и "Цветного бульвара" открыли после ремонта

"Мой район. Навигатор": вестибюли "Чеховской" и "Цветного бульвара" открыли после ремонта

Лефортовский тоннель закроют для замены асфальта вечером 9 июня

В столице решили обязать водителей выучить адреса достопримечательностей

"Жизнь в большом городе": квартирные кражи

Новый парк электробусов откроется в Митине

Пресс-конференция, посвященная итогам работы весенней сессии Мосгордумы прошла в столице

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

"Сити": биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 9 июня

Москвичам рассказали о мероприятиях в День России 12 июня

Вестибюли станций метро "Чеховская" и "Цветной бульвар" открыли для пассажиров после ремонта. Почти три недели на этих станциях действовали ограничения: чтобы попасть на нужную платформу, горожанам приходилось пользоваться "Тверской" или "Пушкинской" и "Трубной".

Закрытие станций и вестибюлей на Серпуховско-Тимирязевской линии связано с проведением масштабного ремонта на этой линии. Метрополитен уже анонсировал новые ограничения на выходные с 17 по 18 и с 24 по 25 июня. В эти дни закроют движения между станциями "Чеховская" и "Серпуховская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика