"Мой район. Навигатор": мастера завершают реставрацию потолка в павильоне № 15 на ВДНХ

На ВДНХ, в 15-м павильоне "Радиоэлектроника и связь", завершается реставрация живописных полотен на потолке. В этом здании можно изучать архитектурные стили.

Потолочная живопись была скрыта более 60 лет – полотна закрасили в 1959 году. Павильон тогда перепрофилировали – он назывался "Поволжье", а внутри была экспозиция, посвященная этой территории. Когда экспозицию меняли, строители повредили холст одного из полотен.

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