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"Мой район. Навигатор": новую дорогу открыли до Аминьевского шоссе

"Мой район. Навигатор": новую дорогу открыли до Аминьевского шоссе

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Удобный и прямой маршрут до Аминьевского шоссе появился у жителей микрорайона Матвеевское. Новую дорогу открыли раньше срока.

Теперь выехать из Матвеевского на Аминьевское шоссе можно на целых девять минут быстрее. Тем более недавно запустили движение по вылетной магистрали – проспекту Генерала Дорохова и путепроводу, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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