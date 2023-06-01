"Мой район. Навигатор": в столице стартует сезон "Спортивных выходных"

3 июня в столице стартует летний сезон "Спортивных выходных". Сергей Собянин в своем блоге рассказал, где можно будет бесплатно потренироваться на свежем воздухе. Всего в проекте в этом году участвуют 26 площадок.

Многие присоединились впервые, например, Гончаровский парк и "Ходынское поле". А еще "сад" Технопарка в Сколково, территория "Хлебозавода номер девять" и другие пространства. Остаются и полюбившиеся москвичами локации – Дом культуры "ГЭС-2" и крыша Северного речного вокзала.

Среди разнообразных активностей представлены танцы, йога, гимнастика, бокс. Записаться на тренировки с профессиональными мастерами можно на сайте проекта или в центрах госуслуг.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".