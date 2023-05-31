02:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": поступившим в Москву электробусам присвоили госзнаки
Партия из 24 электробусов поступила в Москву. Им присвоили госзнакии, и совсем скоро транспортные средства выйдут на улицы столицы.
Это по-настоящему инновационный транспорт. Он курсирует по московским дорогам с 2018 года. Машины не привязаны к контактной сети, они заряжаются на конечных остановках и в парках. Сегодня электробусы обслуживают 79 маршрутов. При этом такой транспорт может похвастаться многолетней гарантией.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор