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"Мой район. Навигатор": капремонт проведут в Центре театра и кино на Поварской улице

"Мой район. Навигатор": капремонт проведут в Центре театра и кино на Поварской улице

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В Центре театра и кино на Поварской улице впервые за его историю проводят капитальный ремонт. Реставрацию завершат уже в 2024 году. В первую очередь работы коснутся залов, их по-прежнему будет три – Большой, Малый и Кинозал.

Интерьеры воссоздадут в оригинальном стиле, который близок к конструктивизму. Специалисты восстановят деревянную лестницу и мраморные колонны. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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