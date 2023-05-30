"Мой район. Навигатор": капремонт проведут в Центре театра и кино на Поварской улице

В Центре театра и кино на Поварской улице впервые за его историю проводят капитальный ремонт. Реставрацию завершат уже в 2024 году. В первую очередь работы коснутся залов, их по-прежнему будет три – Большой, Малый и Кинозал.

Интерьеры воссоздадут в оригинальном стиле, который близок к конструктивизму. Специалисты восстановят деревянную лестницу и мраморные колонны. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".