"Мой район. Навигатор": специалисты благоустроили территории возле станций БКЛ

Возле нескольких станций Большой кольцевой линии завершилось благоустройство. Преобразились территории у "Каховской" и "Аминьевской". Там расширили тротуары и заменили покрытие. Асфальт на проезжей части тоже обновили.

Специалисты озеленили территорию – они высадили около 40 деревьев и более 600 кустарников. Кроме того, там полностью модернизировали систему освещения. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".