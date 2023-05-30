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"Мой район. Навигатор": специалисты благоустроили территории возле станций БКЛ

"Мой район. Навигатор": специалисты благоустроили территории возле станций БКЛ

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Возле нескольких станций Большой кольцевой линии завершилось благоустройство. Преобразились территории у "Каховской" и "Аминьевской". Там расширили тротуары и заменили покрытие. Асфальт на проезжей части тоже обновили.

Специалисты озеленили территорию – они высадили около 40 деревьев и более 600 кустарников. Кроме того, там полностью модернизировали систему освещения. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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