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Общество

"Мой район. Навигатор": жителям столицы рассказали о работе павильонов "Здоровая Москва"

"Мой район. Навигатор": жителям столицы рассказали о работе павильонов "Здоровая Москва"

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Специалисты вычислили, когда лучше приходить на обследование в павильоны "Здоровая Москва", чтобы избежать очередей. Например, сходить в будний день в середине дня.

Павильоны работают с 16 мая в 46 парках столицы. Проверка организма занимает не больше часа. Чтобы сэкономить время, анкету можно заранее заполнить онлайн в электронной медицинской карте.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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