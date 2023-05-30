00:05Общество
"Мой район. Навигатор": жителям столицы рассказали о работе павильонов "Здоровая Москва"
Специалисты вычислили, когда лучше приходить на обследование в павильоны "Здоровая Москва", чтобы избежать очередей. Например, сходить в будний день в середине дня.
Павильоны работают с 16 мая в 46 парках столицы. Проверка организма занимает не больше часа. Чтобы сэкономить время, анкету можно заранее заполнить онлайн в электронной медицинской карте.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор