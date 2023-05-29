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"Мой район. Навигатор": москвичи могут увидеть сирень в саду на Щелковском шоссе

"Мой район. Навигатор": москвичи могут увидеть сирень в саду на Щелковском шоссе

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В Москве продолжается период цветения. Это красивое время длится обычно от 6 до 18 дней. Сейчас в столице уже отцветают яблони и вишни.

Разные сорта сирени представлены в Сиреневом саду на Щелковском шоссе. Этот питомник еще в 1954 году организовал известный селекционер Леонид Колесников. Он вывел около 300 сортов сирени, и часть этой коллекции до сих пор сохранилась на территории сада.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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