"Мой район. Навигатор": москвичи могут увидеть сирень в саду на Щелковском шоссе

В Москве продолжается период цветения. Это красивое время длится обычно от 6 до 18 дней. Сейчас в столице уже отцветают яблони и вишни.

Разные сорта сирени представлены в Сиреневом саду на Щелковском шоссе. Этот питомник еще в 1954 году организовал известный селекционер Леонид Колесников. Он вывел около 300 сортов сирени, и часть этой коллекции до сих пор сохранилась на территории сада.

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