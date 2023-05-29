"Мой район. Навигатор": москвичам предложили выбрать цвета новых линий метро

Москвичам предложили выбрать цвета новых линий метро. Определиться с предпочтениями в оттенках можно на портале "Активный гражданин", там идет голосование.

На выбор горожан представлены пять вариантов обозначения на схеме подземки Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской ветки. Троицкая линия протянется от станции "ЗИЛ" до города Троицк. Будущая Рублево-Архангельская свяжет деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри и за пределами московской кольцевой автомобильной дороги. Строящаяся Бирюлевская линия соединит семь районов Москвы.

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