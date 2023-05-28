02:00Город
"Мой район. Навигатор": 150 торговых точек по продаже клубники открыли в Москве
В столице начался клубничный фестиваль, который проводят на протяжении восьми лет. В городе открыли более 150 современных павильонов, где москвичи могут купить ароматные красные ягоды из южных регионов России.
В киосках продаются лучшие представители самых разных сортов. Цена начинается от 300 рублей за килограмм. Все павильоны расположены рядом с жилыми домами и станциями метро.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор