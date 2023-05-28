"Мой район. Навигатор": 150 торговых точек по продаже клубники открыли в Москве

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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В столице начался клубничный фестиваль, который проводят на протяжении восьми лет. В городе открыли более 150 современных павильонов, где москвичи могут купить ароматные красные ягоды из южных регионов России.

В киосках продаются лучшие представители самых разных сортов. Цена начинается от 300 рублей за килограмм. Все павильоны расположены рядом с жилыми домами и станциями метро.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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