"Мой район. Навигатор": 150 торговых точек по продаже клубники открыли в Москве

В столице начался клубничный фестиваль, который проводят на протяжении восьми лет. В городе открыли более 150 современных павильонов, где москвичи могут купить ароматные красные ягоды из южных регионов России.

В киосках продаются лучшие представители самых разных сортов. Цена начинается от 300 рублей за килограмм. Все павильоны расположены рядом с жилыми домами и станциями метро.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".