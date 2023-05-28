Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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"Мой район. Навигатор": в столице открылась выставка граффити

"Мой район. Навигатор": в столице открылась выставка граффити

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Между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической улице открылась выставка граффити под названием "Община: партнерство – коллективность – утопия". Проект посвящен развитию уличного искусства.

"Община: партнерство – коллективность – утопия" – это проект галереи "Нет стен". Выставка станет своеобразным началом Биеннале уличного искусства, которая стартует в Басманном районе 31 мая.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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