Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столице запустят МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году

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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27 и 28 мая

В этом году в столице запустят две новые линии наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4. Пока москвичи ждут открытия долгожданных диаметров, на их платформах кипит работа.

Станция "Крюково" – одна из конечных остановок МЦД-3. Здесь вскоре заработает современный трехуровневый транспортный узел, а в перспективе появится ещё и остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

В ходе масштабной реконструкции на ТПУ объединят три платформы, а для пассажиров откроют удобные переходы на наземный транспорт. При этом впервые автобусные остановки размесят на эстакаде над железной дорогой.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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