"Мой район. Навигатор": история московского трактира "Троицкий"

Московский трактир "Троицкий" на углу Ильинки и Биржевой площади несколько раз менял название – "Троицкий", "Новотроицкий", а в народе – "Большой Самовар". Трактир славился расстегаями, поросятами и рыбными блюдами. Сюда даже приводили иностранцев, чтобы отведать русскую кухню.

С XVI века эта территория принадлежала Троице-Сергиевой лавре. Подворье подарил обители богатый купец, а в двухэтажном каменном доме останавливались монастырские стряпчие. Позднее здесь же расположились греческие кофейни, лавки, трактиры, канцелярия приема драгунских лошадей и даже книжная лавка Ширяева, друга Пушкина.

В XVIII веке здание Троицкого подворья полностью перестроили по проекту архитектора Скоморошенко. В итоге получился пятиэтажный доходный дом в псевдорусском стиле с угловой башенкой-ротондой. До 1904 года это была одна из самых высоких гражданских построек в столице.

В наши дни все помещения занимает Торгово-промышленная палата России. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".