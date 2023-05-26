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"Мой район. Навигатор": мастера отремонтируют часы на фасаде театра имени Образцова

"Мой район. Навигатор": мастера отремонтируют часы на фасаде театра имени Образцова

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В Москве отреставрируют знаменитые часы на фасаде театра кукол имени Сергея Образцова. Механизм отправился на ремонт впервые за 53 года.

Необычные часы, ставшие символом театра, придумал его бессменный руководитель Сергей Образцов. Известный кукольник всегда интересовался часами, которые он видел в разных городах мира на гастролях. Его идею в 1970 году воплотили скульпторы Дмитрий Шаховский, Павел Шимес и конструктор-самоучка Вениамин Кальмансон. Часы выполнены в виде 12 сказочных домиков. Из каждого в определенный час появлялась кукольная фигура фольклорного персонажа, танцующая под музыку народной песни "Во саду ли, в огороде".

Высота механизма – четыре метра, а длина – три метра. Когда часы вернутся на фасад здания, пока точно неизвестно. По прогнозам, это произойдет в 2024 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор":

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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