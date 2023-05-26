"Мой район. Навигатор": в столице благоустроят Лужнецкую и Воробьевскую набережные

В столице приведут в порядок свыше десятка набережных, в том числе Лужнецкую и Воробьевскую. На данный момент там идет большая стройка. Специалисты создают места для отдыха и прокладывают новые пешеходные маршруты.

Вблизи Лужнецкой набережной обустроят беговые и велосипедные дорожки, а затем соединят их с берегом Москвы-реки. Таким образом, создадут единый маршрут длиной более трех километров.

Активные работы идут и на Воробьевской набережной, которая станет частью спортивного кластера "Воробьевы горы". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор":