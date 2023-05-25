"Мой район. Навигатор": почти 150 домиков для уток установили на водоемах в Москве

На Мосфильмовском пруду установили плавучие домики для уток. В теплое время года водоплавающим птицам такие сооружения просто необходимы.

В комфортных и надежных домиках они отдыхают после долгих заплывов. Внутри домики пустые, на воде их удерживают грузы. Летом утки создают пары, делают гнезда и выводят птенцов. Так что убежища понадобятся и их потомству.

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