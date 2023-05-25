"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории "Дома полярников" в Москве

А вы знаете, в какое жилое здание в центре Москвы превратился бывший доходный графини Натальи Шереметьевой? Им стал так называемый "Дом полярников" на Никитском бульваре.

Здание в стиле сталинского неоренессанса возвели в 1930-х годах прошлого века. Бывшие дворянские владения вошли в состав левого крыла дома, автор проекта – архитектор Евгений Йохелес. Дом строили для полярников и их семей.

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