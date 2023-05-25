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"Мой район. Навигатор": благоустройство Цветного бульвара продолжается в Москве
От пахучей речки до цветочного рынка и центрального московского променада. Цветной бульвар меняется день за днем. Сейчас там продолжается благоустройство.
Мэр Сергей Собянин назвал это одним из важнейших проектов в центре города в этом году. Основные работы идут рядом с московским цирком Никулина и на площади перед станцией метро. После обновления там станет еще более комфортно и уютно.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор