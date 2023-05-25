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"Мой район. Навигатор": благоустройство Цветного бульвара продолжается в Москве

"Мой район. Навигатор": благоустройство Цветного бульвара продолжается в Москве

Собянин: выручка компаний креативной сферы в Москве за три года выросла почти в 1,5 раза

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Собянин: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке предпринимателей творческих профессий

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Собянин рассказал, каким будет реконструированный Центр театра и кино на Поварской

От пахучей речки до цветочного рынка и центрального московского променада. Цветной бульвар меняется день за днем. Сейчас там продолжается благоустройство.

Мэр Сергей Собянин назвал это одним из важнейших проектов в центре города в этом году. Основные работы идут рядом с московским цирком Никулина и на площади перед станцией метро. После обновления там станет еще более комфортно и уютно.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвыгородблагоустройство
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