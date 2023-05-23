"Мой район. Навигатор": в столице продлится познавательная акция "День без турникета"

В столице до 28 мая продлится познавательная акция "День без турникетов". На этот раз она приурочена к Московской неделе предпринимательства. В акции участвуют почти 150 компаний, фабрик и технопарков, а также Библиотека иностранной литературы, Музей истории военно-морского флота и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Многие события как раз рассчитаны на тех, кто собирается открыть свое дело. На разнообразных мастер-классах и встречах гостям расскажут, как бизнес-процесс устроен изнутри, и как его можно структурировать.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".