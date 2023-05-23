Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в этом году в столице запустят МЦД-3 и МЦД-4

"Мой район. Навигатор": в этом году в столице запустят МЦД-3 и МЦД-4

"Мой район. Навигатор": в этом году в столице запустят две новые линии наземного метро

Добираться на работу на речном трамвайчике москвичи смогут уже в июне

Электрические речные суда в столице запустят в июне

В столичном метро обновят 20 центральных станций за лето

Новые речные электротрамваи спустят на воду 15 июня

Ремонт центральных станций начали на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершили первый этап работ

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро завершили первый этап реконструкции

"Техно": первый отечественный электромобиль "Атом" представлен в РФ

Уже в этом году в столице запустят две новые линии наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4. Пока москвичи ждут открытия долгожданных диаметров, на их платформах кипит работа. Станция "Крюково" – одна из конечных остановок МЦД-3.

Здесь вскоре заработает современный трехуровневый транспортный узел, а в перспективе появится еще и остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург". В ходе масштабной рекнострукции на ТПУ объединят три платформы, для пассажиров откроют удобные переходы на наземный транспорт. При этом впервые автобусные остановки размесят на эстакаде над железной дорогой – люди будут тратить меньше времени на пересадку.

Преобразится и станция "Вешняки" третьего диаметра. Здесь уже отремонтировали одну из двух платформ, сейчас перестаривают вторую. Строители работают по ночам, чтобы не закрывать перрон для пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика