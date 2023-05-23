"Мой район. Навигатор": в этом году в столице запустят две новые линии наземного метро

Уже в этом году в столице запустят две новые линии наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4. Пока москвичи ждут открытия долгожданных диаметров, на их платформах кипит работа. Станция Крюково – одна из конечных остановок МЦД-3. Здесь вскоре заработает современный трехуровневый транспортный узел, а в перспективе появится еще и остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

В ходе масштабной реконструкции на ТПУ объединят три платформы, для пассажиров откроют удобные переходы на наземный транспорт. При этом впервые автобусные остановки размесят на эстакаде над железной дорогой – люди будут тратить меньше времени на пересадку.

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