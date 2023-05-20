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Транспорт

"Мой район. Навигатор": проект "Музыка в метро" стартовал в столице

"Мой район. Навигатор": проект "Музыка в метро" стартовал в столице

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В мае в Московском метрополитене стартовал проект "Музыка в метро". Пассажиры слушают композиции участников проекта с 2016 года.

В этом году к уже имеющимся площадкам для выступлений добавили еще одну – автовокзал "Северные Ворота". На открытии играли произведения композитора Сергея Рахманинова.

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения великого композитора, пианиста и дирижера. На автовокзале также заработала выставка, посвящая Рахманинову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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