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"Мой район. Навигатор": дворы улицы Кременчугской и Кутузовского проспекта благоустроят

"Мой район. Навигатор": дворы улицы Кременчугской и Кутузовского проспекта благоустроят

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Улица Кременчугская и на Кутузовский проспект будут благоустроены и приведены в порядок. На них обустроят новые пространства для отдыха, которые разделят на функциональные зоны: для маленьких детей, подростков и взрослых.

Специалисты отремонтируют пешеходные дорожки, установят новые игровые и спортивные снаряды, обновят детские площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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