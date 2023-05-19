"Мой район. Навигатор": дворы улицы Кременчугской и Кутузовского проспекта благоустроят

Улица Кременчугская и на Кутузовский проспект будут благоустроены и приведены в порядок. На них обустроят новые пространства для отдыха, которые разделят на функциональные зоны: для маленьких детей, подростков и взрослых.

Специалисты отремонтируют пешеходные дорожки, установят новые игровые и спортивные снаряды, обновят детские площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

