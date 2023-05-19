00:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": Мосгортранс запустил новый электробус "ГАЗель е-City" в столице
Мосгортранс запустил новый электробус в столице – модель "ГАЗель е-City" малого класса.
В салоне установлен валидатор для бесконтактной оплаты, есть кондиционер, USB-разъемы и система видеонаблюдения. Электробус будет курсировать по маршруту 883 – от станции метро "Озерная" до метро "Говорово" через поселок Мещерский.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор