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Транспорт

"Мой район. Навигатор": Мосгортранс запустил новый электробус "ГАЗель е-City" в столице

"Мой район. Навигатор": Мосгортранс запустил новый электробус "ГАЗель е-City" в столице

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Мосгортранс запустил новый электробус в столице – модель "ГАЗель е-City" малого класса.

В салоне установлен валидатор для бесконтактной оплаты, есть кондиционер, USB-разъемы и система видеонаблюдения. Электробус будет курсировать по маршруту 883 – от станции метро "Озерная" до метро "Говорово" через поселок Мещерский.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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