"Мой район. Навигатор": многофункциональный дворец спорта построят в Ясеневе

В районе Ясенево подходит к концу этап строительства многофункционального дворца спорта. Он расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской.

В спорткомплексе откроют две ледовые арены и спортивные залы: тренажерный, хореографический и акробатический. Концепция объекта была разработана совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

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