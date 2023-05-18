Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:55

Город

"Мой район. Навигатор": многофункциональный дворец спорта построят в Ясеневе

"Мой район. Навигатор": многофункциональный дворец спорта построят в Ясеневе

Итальянский Гран-при "Формулы-1" отменили из-за непогоды

"Мой район": училище олимпийского резерва № 1. Измайлово

Московский полумарафон состоялся в центре столицы

Паралимпийский комитет РФ восстановят в правах

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Москвичам рассказали о турнире по бильярду "Кубок мэра Москвы 2023"

Паралимпийский комитет России восстановят в правах

Москвичам рассказали о завершающем этапе строительства Ледового дворца в Ясенево

Дворец спорта в Некрасовке объединит под своей крышей 12 видов спорта

В районе Ясенево подходит к концу этап строительства многофункционального дворца спорта. Он расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской.

В спорткомплексе откроют две ледовые арены и спортивные залы: тренажерный, хореографический и акробатический. Концепция объекта была разработана совместно с мастером спорта СССР, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
спортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика