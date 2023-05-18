"Мой район. Навигатор": на ВДНХ открылась выставка, посвященная российской анимации

История российской анимации была представлена на ВДНХ. В павильоне "Космос" открылась выставка "Жить дружно", которая будет интересна как детям, так и их родителям.

Экспозиция построена по хронологическому принципу. Гости выставки узнают как создавались самые первые анимационные фильмы Владислава Старевича и что происходит с индустрией на данный момент.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

