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"Мой район. Навигатор": на ВДНХ открылась выставка, посвященная российской анимации
История российской анимации была представлена на ВДНХ. В павильоне "Космос" открылась выставка "Жить дружно", которая будет интересна как детям, так и их родителям.
Экспозиция построена по хронологическому принципу. Гости выставки узнают как создавались самые первые анимационные фильмы Владислава Старевича и что происходит с индустрией на данный момент.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор