03:00Транспорт
"Мой район. Навигатор": отреставрированный самолет ПО-2 приземлился на аэродроме "Черное"
На аэродроме "Черное" в Подмосковном городе Балашихе была осуществлена посадка отреставрированного самолета ПО-2. Это один из пяти летающих самолетов данной модели в России.
Ремонтом самолета занимался владелец и реставратор Владимир Пономаренко. Перелет с аэродрома "Дракино" на аэродром "Черное" совершил летчик-испытатель Роман Седых.
ПО-2 останется на аэродроме "Черное" до конца фестиваля "Небо: теория и практика", который пройдет с 27 по 28 мая.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор