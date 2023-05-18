"Мой район. Навигатор": отреставрированный самолет ПО-2 приземлился на аэродроме "Черное"

На аэродроме "Черное" в Подмосковном городе Балашихе была осуществлена посадка отреставрированного самолета ПО-2. Это один из пяти летающих самолетов данной модели в России.

Ремонтом самолета занимался владелец и реставратор Владимир Пономаренко. Перелет с аэродрома "Дракино" на аэродром "Черное" совершил летчик-испытатель Роман Седых.

ПО-2 останется на аэродроме "Черное" до конца фестиваля "Небо: теория и практика", который пройдет с 27 по 28 мая.

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