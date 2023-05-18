Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": отреставрированный самолет ПО-2 приземлился на аэродроме "Черное"

"Мой район. Навигатор": отреставрированный самолет ПО-2 приземлился на аэродроме "Черное"

Новости часа: полиция раскрыла сеть анонимных телеграм-каналов

В Москве начали тестировать мини-электробус "ГАЗель e-City"

Система фотовидеофиксации на дорогах Москвы сделала движение безопаснее

Новости Московского транспорта

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 120 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

"Утро": движение затруднено на Бережковском мосту

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

На аэродроме "Черное" в Подмосковном городе Балашихе была осуществлена посадка отреставрированного самолета ПО-2. Это один из пяти летающих самолетов данной модели в России.

Ремонтом самолета занимался владелец и реставратор Владимир Пономаренко. Перелет с аэродрома "Дракино" на аэродром "Черное" совершил летчик-испытатель Роман Седых.

ПО-2 останется на аэродроме "Черное" до конца фестиваля "Небо: теория и практика", который пройдет с 27 по 28 мая.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика