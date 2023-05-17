"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни горилл в столичном зоопарке

Самая пожилая горилла в Московском зоопарке, 52-летняя Бабси, делится своим жизненным опытом с маленькой Клепой. Ей всего четыре года.

Обезьяна в ответ внимательно рассматривает бабушку Бабси. Она приехала в Москву из Лейпцига еще в 1998 году вместе с самцом. А Клепа, или Клеопатра, родилась в Московском зоопарке у пары Визури и Киры, которых недавно подселили в вольер к Бабси. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".