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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об обновлении Воробьевской набережной

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об обновлении Воробьевской набережной

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Скоро поклонники здорового образа жизни смогут оценить обновленную Воробьевскую набережную. Работы по реконструкции уже идут.

Воробьевская – одна из немногих пешеходных набережных Москвы-реки. Она станет 37-й из всех прибрежных территорий столицы, благоустроенных за последние несколько лет. Там появится специальная беговая дорожка с пружинящим покрытием, а также двусторонняя велороллерная трасса.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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