"Мой район. Навигатор": 90 лет исполнилось со дня рождения Андрея Вознесенского

Со дня рождения поэта Андрея Вознесенского исполнилось 90 лет. Детство он провел в столице.

В 14 лет в подмосковном Переделкине он встретился с Борисом Пастернаком, который был поражен творчеством молодого поэта. Он и посоветовал Вознесенскому поступить в вуз, несвязанный с литературой. Тогда Вознесенский пошел в Московский архитектурный институт на Рождественке. Архитектура сопровождала поэта всю жизнь.

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