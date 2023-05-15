"Мой район. Навигатор": новое пространство для отдыха организуют в Хамовниках к 2024 году

В Хамовниках к следующему году организуют новое пространство для отдыха. Уже в июне 2023 года начнутся работы по благоустройству. Это часть проекта "Садовые кварталы".

Всего в порядок приведут более 8 000 квадратных метров территории. По берегам водоема высадят кустарники и деревья, березы, рябины, липы и клены, а также разобьют цветники и газоны. Для любителей спорта уже сделали беговую дорожку с резиновым покрытием.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".