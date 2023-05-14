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"Мой район. Навигатор": Замоскворецкая линия метро работает в полноценном режиме

"Мой район. Навигатор": Замоскворецкая линия метро работает в полноценном режиме

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Замоскворецкая линия метро снова работает в полноценном режиме. Движение между станциями "Автозаводская" и "Орехово" открыто.

Реконструкция длилась 6 месяцев. Строители работали круглосуточно. В плановом режиме ремонт занял бы втрое больше времени. За это время специалисты заново построили тоннели на проблемном участке и обновили инфраструктуру.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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