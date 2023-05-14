"Мой район. Навигатор": капремонт ледового дворца "Крылатское" проведут на западе столицы

На западе Москвы проведут капитальный ремонт ледового дворца "Крылатское". Это уникальное в своем роде сооружение, которое является первой в России и единственной в столице крытой ледовой ареной с суперскользской конькобежной дорожкой длиной в 400 метров.

Во время капитального ремонта здесь восстановят перекрытия, ограждения трибун, заменят освещение и саму ледовую арену. Ледовый дворец "Крылатское" открыли в 2004 году. На протяжении 16 лет здесь проводили национальные и международные соревнования.

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