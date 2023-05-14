"Мой район. Навигатор": после масштабной реконструкции заработал Южный речной вокзал

Наступивший сезон летней навигации в столице ознаменован сразу двумя важными событиями. После масштабной реконструкции заработал Южный речной вокзал.

Ему полностью вернули исторический облик и транспортные функции. С вокзала уже отплывают круизные теплоходы. Отправиться в путешествие можно и с Северного речного вокзала. Также скоро на Москве-реке впервые после семнадцатилетнего перерыва запустят регулярные электрические трамвайчики.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".