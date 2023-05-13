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"Мой район. Навигатор": столица готовится принимать фестиваль "Рыбная неделя"

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Столица готовится принимать традиционный гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Он пройдет с 26 мая по 4 июня.

На площадки мероприятия горожан пригласил мэр Сергей Собянин. Гости фестиваля смогут попробовать оригинальные рыбные блюда из самых разных регионов России, принять участие в кулинарных мастер-классах и купить рыбную продукцию.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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