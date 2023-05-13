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"Мой район. Навигатор": бывшая Усадьба купца Лукутина

"Мой район. Навигатор": бывшая Усадьба купца Лукутина

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Бывшая Усадьба купца Лукутина находится в Вишняковском переулке. Издалека это здание выглядит как обычная сталинка, но если присмотреться, заметно, что отделка фасада выполнена в разных стилях.

Главный дом московской усадьбы купца Василия Лукутина возвели в 18 веке в стиле классицизм. Лукутин организовал в подмосковном селе Федоскино знаменитую фабрику лаковых шкатулок с яркой росписью, которые изготавливают до сих пор.

В 1812 году во время пожара в Москве усадьбу спасли от огня огромные вишневые сады. В начале 20 века постройку в Вишняковском переулке решили превратить в доходный дом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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